هذا ما طلبه أليسون من لاعبي البرازيل قبل لقاء الأرجنتين

رأى حارس مرمى منتخب البرازيل، أليسون بيكر، أن “السيليساو” يجب أن يكون بقمة تركيزه لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستفيداً من خبرة إقصائه مرتين توالياً في دوري أبطال اوروبا.

قال الحارس (26 عاماً) في مؤتمر صحافي ملعب مينيراو عشية المواجهة المنتظرة: “كل مباراة لها تاريخها، المباراة مع روما، ثم مباراة ليفربول، ولحسن الحظ كانت الخاتمة فوز فريقي”.

وتابع “الأهم أننا فزنا بفضل القوة الجماعية لتلك الفرق، أملك تجربتين هامتين، لكن اليوم لا مجال للخطأ”.

وأضاف: “حتى لو يجذب النجم ليونيل ميسي الانتباه، يجب أن نكون مركزين، ليس فقط لإيقافه، بل للدفاع أمام كل الفريق الذي يمتلك لاعبين مميزين جداً على الصعيد الهجومي”.

واختتم: “لا يقلقنا لاعب واحد فقط”.