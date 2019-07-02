رابيو: يوفنتوس يتفوق بخطوة على باريس سان جيرمان

اعتبر الفرنسي أدرين رابيو، المنضم حديثاً لصفوف يوفنتوس، أن النادي الإيطالي “أفضل بخطوة” عن ناديه السابق باريس سان جيرمان، وذلك خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف “السيدة العجوز”.

وصرح لاعب الوسط الدولي: “يوفنتوس ناد لديه سمعته الكبيرة، إنه يتفوق بخطوة عن بي إس جي وهذا أيضاً كان سبب اختياري له، التتويج بالتشامبيونز أمر صعب، بحاجة للخبرة، وقد حصل عليها يوفنتوس في السنوات الماضية بتأهله للنهائي مرتين”.

وقال رابيو الذي ترك نادي العاصمة الفرنسية بعد 7 أعوام و19 لقباً محلياً، إن قراره كان ثمرة نصائح زميله السابق في باريس، جيانلويجي بوفون، الذي يمكن أيضاً أن يعود للعب إلى جانبه.

وأكد أن “بوفون أعطاني الكثير من النصائح وتحدث بشكل جيد للغاية عن يوفنتوس، قال إن قضاء عام أو اثنين في يوفنتوس سيساعدني على التطور كثيراً، مقارنة بقضاء العديد من الأعوام في أندية أخرى، استمعت إليه لأنه يمتلك الكثير من الخبرة”.

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وعن فترته الأخيرة في بي إس جي والتي لم يكن له دور كبير خلالها، نظراً لرفضه تجديد العقد الذي انتهى في 30 يونيو (حزيران) الماضي كعقوبة من قبل النادي الفرنسي، قال: “كانت فترة صعبة لي على المستوى الرياضي والنفسي، لكني كنت مستعد لذلك، الآن أريد قلب الصفحة، كنت أتمنى لو اختتمت مشواري في باريس بشكل مختلف، لكن الأمر لم يكن يعتمد علي فقط”.

وقال رابيو، الذي سيرتدي القميص رقم 25، نفس رقم قميصه مع بي إس جي، إنه لم يتحدث بعد مع مدرب اليوفي الجديد، ماوريتسيو ساري، الذي أبدى اقتناعه بأن لاعب الوسط الفرنسي هو الاختيار الصائب لقيادة “البيانكونيري” للنجاحات.

كما أكد أن مركزه المفضل هو لاعب وسط أيسر، مبدياً سعادته بالعودة للعب إلى جانب زميله السابق في باريس، بليز ماتويدي، مع يوفنتوس.