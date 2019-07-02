ساسولو يستبعد إمكانية عودة بواتينغ

استبعد نادي ساسولو الإيطالي فكرة عودة مهاجمه الغاني كيفين برنس بواتينغ إلى الفريق مرة أخرى. وانتهت فترة إعارة بواتينغ إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الماضي لكن من المستبعد عودته إلى ساسولو. وقال رئيس مجلس إدارة ساسولو جيوفاني كارنيفالي لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم الثلاثاء: “لا أعتقد أنه سيعود”. وأضاف: “أعتقد أن برشلونة سيفعل بند شراء بواتينغ وربما يبيعه لنادي إسباني آخر”. Advertisements وانضم بواتينغ إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف ساسولو. ولعب بواتينغ مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019، وتضمن العقد بنداً يسمح بشراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو (1ر9 مليون دولار). وخاض بواتينغ (31 عاماً) مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم وتنقل بين صفوف توتنهام وبورنموث وبروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت وشالكه وميلان وساسولو.

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