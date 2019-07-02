برشلونة يعلن موعد تقديم نجمه دي يونغ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم لاعبه الجديد الهولندي فرانكي دي يونغ أمام وسائل الإعلام والجماهير الجمعة المقبل، في احتفالية تقام في إستاد كامب نو.

وسيوقع لاعب خط الوسط الهولندي دي يونغ، عقداً لمدة 5 مواسم تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2024.

وبلغت قيمة صفقة انتقال دي يونغ من أياكس الهولندي إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون يورو متغيرات.

وتوج دي يونغ مع أياكس في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس وصعد معه إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

كذلك لعب دي يونغ دوراً في وصول المنتخب الهولندي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.