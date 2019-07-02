"شباب اليد" يطير إلى السويد في جولة أوروبية قبل مونديال إسبانيا

غادرت بعثة منتخب شباب كرة اليد مواليد 1998 إلى السويد بقيادة المدير الفنى طارق محروس، للمشاركة فى دورة ودية دولية تنطلق غدًا الأربعاء لمدة 3 أيام، وذلك في بداية جولة أوروبية للمنتخب قبل المشاركة في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها إسبانيا بداية من 16 يوليو الجاري.

وأكد طارق محروس المدير الفنى للمنتخب الوطني للشباب أن المنتخب سيواجه السويد غدًا الأربعاء في بداية مباريات الدورة الودية، ثم يواجه النرويج والدنمارك يومى الخميس والجمعة .

وأضاف محروس أن المنتخب سيتوجه بعد دورة

السويد إلى فرنسا للمشاركة في دورة ودية أخرى في الفترة من 7 حتى 11 يوليو، تضم منتخبات فرنسا والبرتغال واليابان، وبعدها يخوص المنتخب معسكرًا ثالثًا في البرتغال دون مباريات ودية، يتوجه منه مباشرة إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم.

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تضم قائمة منتخب شباب اليد كلًّا من: عبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وجلال خورشيد وعبدالعزيز إيهاب وشهاب عبدالله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم

ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

يقود الجهاز الفني طارق محروس مديرًا فنيًّا، وهاني الفخراني مدربًا مساعدًا، وعمرو عصام طبيب الفريق، ومحمد سليمان مديرًا إداريًّا ومحللًّا للأداء الفني.

جدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة اليد للشباب أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني مواليد 1998 في المجموعة الثانية مع منتخبات: فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ويشارك المنتخب الوطني للشباب في مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسي.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: سلوفينيا وإسبانيا وصربيا وتونس واليابان وأمريكا، والمجموعة الثالثة: البرتغال وكرواتيا والمجر والبرازيل والبحرين وكوسوفا، والمجموعة الرابعة: ألمانيا وآيسلندا والنرويج والأرجنتين والدنمارك وتشيلي.