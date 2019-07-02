عبداللطيف صبحي: بالأدلة ثورة 30 يونيوغيرت شكل الرياضة المصرية

كشف عبداللطيف صبحي نائب رئيس لجنة الرياضة بحزب الوفد، عن مظاهر التغيير في الرياضة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وقال صبحي "الدليل على التغيير الرياضي بعد الثورة، هو ركوب الرئيس السيسي للعجلة والسير بها وسط الناس، وهذه رسالة ودعوة منه لممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة".

وبسؤاله عن وجود ثورة كبيرة للرياضة المصرية من ثورة 30 يونيو حتى اليوم، أجاب "نعم، والدليل على ذلك، إقرار الرئيس بأن مادة التربية الرياضية مادة أساسية في المدارس والجامعات، ولها رسوب ونجاح بدلًا من كونها مادة فرعية، لأننا نمتلك 3 ملايين طالب وأكثر في

المدارس والجامعات، فالاهتمام بالرياضة سوف يعود بالنفع على صحة الشعب والإنتاج لديهم".

وأضاف "الدليل الثاني فهو ارتقاء مستوى الاستادات، وملاعب مراكز الشباب التي تم إنشاؤها، "منظرها يفرح"

واختتم قائلاً "من نتاج الثورة وتطوير الرياضة أيضًا، قانون الرياضة لسنة 2017 والذي لم يتم تعديله من سنة 1975، وأيضًا مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والاستثمار الرياضي الذي تم فك قيوده وأصبح حرًا أكثر".