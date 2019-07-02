وزير الشباب يلتقي بممثلي المؤسسات المالية لدراسة اطلاق مبادرة جديدة لريادة الاعمال

اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ان مشروع حاضنة ومركز تدريب "ريادة جيل"يمثل انطلاقة جديدة في مجال ريادة الاعمال للشباب من اجل السير قدما نحو التنمية المستدامة 2030، مشيرا ان سياسة الدولة تسعي لأعداد كوادر شبابية و تأهيلها لمواكبة متطلبات سوق العمل و الاتجاه لثقافة العمل الحر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بعدد من ممثلي البنوك الحكومية لبحث اليات تنفيذ مشروع حاضنة و مركز تدريب " ريادة جيل" و بحضور دكتور غادة علي مستشار وزير الشباب و الرياضة لريادة الاعمال منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات و تدريب الشباب ،دكتورة امل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية و عدد من قيادات الوزارة و السادة معاوني وزير الشباب .
و أوضح صبحي ان وزارة الشباب و الرياضة تسعي من خلال تعليم و تدريب ريادة الاعمال الي
و أشار صبحي الي سعي الوزارة لإنشاء منصة و مرصد عربي افريقي اليكتروني لريادة الاعمال ، بهدف التشبيك و خلق فرص جديدة لريادة الاعمال علي مستوي دولي من خلال الاستفادة من خلال الخبرات التي تكونت لريادة الاعمال عالميا و إقليميا و التعرف علي نقاط القوة و متطلبات الدول الأخرى في ريادة الاعمال ،تزامنا مع انطلاق فخامة الرئيس منصة للجامعات العربية و الافريقية ,بالإضافة الي انشاء منصة اليكترونية
اشارت الدكتورة غادة علي مستشار وزير الشباب و الرياضة لريادة الاعمال ان مراكز تدريب ريادة الاعمال "ريادة جيل "و التي تقام بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات تستهدف اكبر شريحة من الشباب المثقل بخبرات اكاديمية و مهنية و قانونية بهدف تمكين الشباب من ريادة الاعمال ،مؤكدة ان المشروع يهدف الي توفير برامج متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية و تقديم الاستشارات الاستثمارية و التسويقية و الإدارية و دراسات الجدوى بالإضافة الي استضافة معارض للمشاريع الناشئة بغرض التشبيك بالمؤسسات المالية بالدولة و المستثمرين .
وأوضحت ان المشروع يستهدف شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل ،العمالة الفنية العاطلة العمالة الفنية من العاملين بشركات قطاع الاعمال بالإضافة لمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30%،مشيرة الي اختيار مشروعات حاضنة ريادة جيل يتم من خلال التدريبات من المسابقات التي تنفذها الإدارة المركزية للمشروعات و تدريب الشباب طبقا لمعايير فنية و أسلوب علمي يعتمد علي دراسة جدوي و خطة المشروع .
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