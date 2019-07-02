ثلاثي ليفربول يتألقون مع منتخبات بلادهم

يشارك ثلاثي هجوم فريق ليفربول الإنجليزي مع منتخبات بلادهم هذا الشهر وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانى في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في بطولة كوبا أمريكا.

وشارك الفرعون المصري محمد صلاح مع منتخب بلادة في ثلاث مباريات وأحرز خلال مشاركته هدفين في شباك الكونغو وأوغندا،

ولعب أيضًا السنغالي ساديو ماني مباراتين مع منتخب بلاده وسجل هدفين في مباراة واحدة أمام كينيا،

وتواجد البرازيلي فيرمينو مع منتخب بلادة في أربع مباريات وسجل هدف في شباك فنزويلا، وصنع هدفين.

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وينتظر هجوم الريدز مباريات الأدوار الإقصائية في البطولات الدولية، والتي تأتي في مقدمتهم

مباراة البرازيل امام نظيره الارجنتين في دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا والتي من المقرر أن تقام فجر غد الإربعاء،

بينما يواجه السنغال منتخب أوغندا في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5يوليو،

وينتظر منتخب مصر إنتهاء مباريات اليوم في دور المجموعات لمعرفة نظيره الذي يلتقي معه بدور الـ16 يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو الجاري.