شاهد.. بنيامين بافارد يخضع للكشف الطبي في بايرن ميونخ

يخضع اللاعب الفرنسي بنيامين بارفارد، للكشف الطبي في نادي بارين ميونخ، استعدادًا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وانتقل بافارد إلى النادي البارفاري في يناير الماضي قادمًا من شتوتجارت الألماني، على أن يصبح لاعباً

للفريق في شهر يوليو، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو، في عقد يمتد لخمس سنوات.

ونشرموقع نادي بايرن ميونخ الرسمي صور اللاعب الفرنسي أثناء

الكشف الطبي، إستعدادا لتقديمه إلى الجماهير.

وقال بافارد لموقع البايرن الرسمي" بالنسبة لي، إما البايرن أم لا،"وعبر عن سعادته الكبيره لإنتقاله إلى النادي البفاري.

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وقدم اللاعب الفرنسي، مستويات جيدة في كأس العالم السابق، وساهم برفقة زملائه في تتويج منتخب الديوك بالبطولة الأعظم على مستوى المنتخبات.