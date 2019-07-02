يخضع اللاعب الفرنسي بنيامين بارفارد، للكشف الطبي في نادي بارين ميونخ، استعدادًا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.
وانتقل بافارد إلى النادي البارفاري في يناير الماضي قادمًا من شتوتجارت الألماني، على أن يصبح لاعباًللفريق في شهر يوليو، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو، في عقد يمتد لخمس سنوات.
ونشرموقع نادي بايرن ميونخ الرسمي صور اللاعب الفرنسي أثناء
وقال بافارد لموقع البايرن الرسمي" بالنسبة لي، إما البايرن أم لا،"وعبر عن سعادته الكبيره لإنتقاله إلى النادي البفاري.
وقدم اللاعب الفرنسي، مستويات جيدة في كأس العالم السابق، وساهم برفقة زملائه في تتويج منتخب الديوك بالبطولة الأعظم على مستوى المنتخبات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بنيامين بافارد يخضع للكشف الطبي في بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.