رافا بينيتيز يتولى تدريب داليان الصيني

أعلن رافا بينيتيز، المدير الفني السابق لنادي نيوكاسل الإنجليزى، توليه تدريب فريق داليان يافانج الصيني.

وقال بينيتيز عبر حسابه على "تويتر": "بعد مشوار طويل، سوف أبدأ تحديا جديدا، أنا سعيد ببدء مشروع جديد مع داليان يافانج".

وسيبدأ بينيتيز مهمه تدريب داليان يافانج، عقب الرحيل عن

ويضم الفريق الصيني بين صفوفه، ماريك هامشيك الذي لعب مع بينيتيز في نابولي، والبلجيكي يانيك كاراسكو.

وستكون المباراة الأولى لبينيتيز مع فريقه الجديد، الأحد، أمام هينان جياني في الدوري.

تحديا جديدا، أنا سعيد ببدء مشروع جديد مع داليان يافانج".وسيبدأ بينيتيز مهمه تدريب داليان يافانج، عقب الرحيل عننيوكاسل بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الإنجليزي.ويضم الفريق الصيني بين صفوفه، ماريك هامشيك الذي لعب مع بينيتيز في نابولي، والبلجيكي يانيك كاراسكو.وستكون المباراة الأولى لبينيتيز مع فريقه الجديد، الأحد، أمام هينان جياني في الدوري.

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