شاهد.. زيادة الإقبال على اختبارات الناشئين للإسماعيلي

شهدت اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي والتى تقام على ملعب مركز شباب الشيخ زايد بوسط المدينة في يومها الثاني إقبالا كبيرا.

ويستهدف الدراويش ضم أفضل العناصر والعمل على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم بما يتناسب مع طريقة لعبهم.

وتستمر الاختبارات بشكل يومى باستثناء الجمعة حتى يوم 30 يوليو

الجارى، فيما تنطلق الاختبارات لقطاع البراعم والأكاديميات للفئات العمرية من مواليد 2006 وحتى مواليد 2012 بمركز شباب الإسماعيلية أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الساعة 3 عصرًا.

وتقام الاختبارات للفئات العمرية من مواليد 2000 وحتى

مواليد 2005 وذلك تحت إشراف لجنة تضم طارق زين مدير قطاع الناشئين وإسماعيل حفنى مدير قطاع البراعم والأكاديميات وكل من عادل أبوجريشة وبشير عبدالصمد والعسقلانى شعيب فضلا عن مدربى القطاع وهم سيد الحداد وغريب فتحى وإسلام كاظم وأيمن كمال وعلى جمعة ومحمد حسيب وسيد توفيق ومحمد اليمانى وآدم محمد والثنائى محمد مجدى ومصطفى إسماعيل علاج طبيعى.