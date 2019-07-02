شاهد.. زيادة الإقبال على اختبارات الناشئين للإسماعيلي

شهدت اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي والتى تقام على ملعب مركز شباب الشيخ زايد بوسط المدينة في يومها الثاني إقبالا كبيرا.
ويستهدف الدراويش ضم أفضل العناصر والعمل على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم بما يتناسب مع طريقة لعبهم.
وتستمر الاختبارات بشكل يومى باستثناء الجمعة حتى يوم 30 يوليوالجارى، فيما تنطلق الاختبارات لقطاع البراعم والأكاديميات للفئات العمرية من مواليد 2006 وحتى مواليد 2012 بمركز شباب الإسماعيلية أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الساعة 3 عصرًا.
وتقام الاختبارات للفئات العمرية من مواليد 2000 وحتى
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