رسميًا.. بواتينج يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن النجم الغاني كيفن برينس بواتينج بشكل رسمي رحيله عن برشلونة، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق الكتالوني.
وعلق اللاعب علي رحيله من برشلونة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلاً :" اليوم قد انتهت أفضل تجربة
وتعاقد برشلونة مع بواتينج الشتاء الماضي، على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور، قادما من ساسولو الإيطالي، في صفقة بلغت حوالي ٨ ملايين يورو.
ولم يشارك اللاعب كثيرا رفقة برشلونة حيث تواجد على دكة البدلاء طوال فترة إعارته، لعدم اعتماد أرنستو فالفيردي عليه.
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