مدرب الأرجنتين: اللاعبون يحلمون بلقب كوبا أمريكا من أجل ميسي

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إن لاعبي فريقه يرغبون في الفوز بالبطولة من أجل ميسي لحبهم الشديد له .
وقال سكالوني: "إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لكنه لم يحقق أي بطولة مع الأرجنتين، لكننا جميعًا نرغب في الفوز، ليس هوفقط" .
وتابع سكالوني إن وجود ميسي يعطي الحماسة للاعبين وسيجعلهم يبذلون أقصي جهدهم في مباراة نصف النهائي أمام البرازيل من أجل الفوز.
وأكد المدرب أن مباراة الغد ستكون في غاية صعوبة لأن نجوم السامبا
وأوضح سكالوني أنه سعيد بما يؤديه ميسي، فهو لاعب ذو قيمة كبيرة ولكنه يطلب منه أداء مختلف عما يقدمه مع فريقه برشلونة.
وسجل ميسي هدفًا وحيدًا في أربع مباريات له في البطولة كما واجه صعوبات في صناعة فرص للتهديف لزملائه، ولم يقدم حتي الآن نفس الأداء الهجومي مع منتخبه مثل برشلونة.
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