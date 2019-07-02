الإسماعيلي يركز علي العرضيات في مرانه الصباحي

واصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى مرانهم صباح اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء الزمالك بالإضافة لمنافسات الموسم الجديد. واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية من خلال الكرات العرضية وحرص محمود جابر المدير الفني للفريق على إيقاف المران أكثر من مرة للوقوف على الأخطاء والعمل على تلافيها. ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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