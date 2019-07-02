بيل يفرض نفسه على ريال مدريد في الموسم الجديد

يبدو أن قصة رحيل الويلزي غاريث بيل عن ريال مدريد ستطول كثيراً، مثل قصة انتقاله إلى الملكي قبل سنوات عدة من توتنهام في صيف 2013، حيث أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب، أنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع الميرينغي في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.



وقال بارنيت، خلال تصريحات نقلتها صحيفة Mirror البريطانية: «بيل ليس لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد، وهو يستعد للمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد، بدءاً من الأسبوع المقبل».



وأضاف: «بيل لديه عقد حتى صيف 2022، وسيكون متاحاً للمدرب زين الدين زيدان».



وكان بارنيت قد نفى مؤخراً وجود أي مفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي، بعد عدة تقارير أفادت بوجود رغبة لدى النيراتزوري في ضم بيل.



ورفض بيل فكرة الرحيل عن الميرينغي، على سبيل الإعارة أو ضمن أي صفقة تبادلية، ليُصعِّب المهمة على إدارة النادي لتسويقه، في ظل راتبه السنوي المرتفع، الذي لا تقدر عديد من الأندية على دفعه، لعدم الإخلال بهيكل الرواتب.



وتجمع بيل علاقة سيئة مع المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي لم يقتنع بالأداء الذي قدمه في آخر موسمين، بالإضافة إلى كثرة إصاباته داخل البيت الأبيض، حيث يرى زيزو الاستفادة من المقابل المادي لبيعه لتمويل صفقة أخرى تفيد الفريق عنه، مثل التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي أو المصري محمد صلاح نجم ليفربول.



يُذكر أن تقارير قد خرجت مؤخراً، تؤكد رغبة الريال في مبادلة بيل مع النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأنه يفضله على النجم الويلزي الذي يبدو أن أيامه باتت معدودة للغاية في قلعة البرنابيو، ولكن الصفقة لم تر النور بعد.

