رياضة | طنطا يواصل مرانه الجماعي استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يواصل مرانه الجماعي استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي، بقيادة أيمن المزين المدير الفني، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء علي ملعب تربية رياضية بجامعة طنطا، في ثالث أيام فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين التي تم الإبقاء عليها من قبل مجلس الإدارة، بعد انتهاء الموسم الماضي والذي حسم طنطا فيه الصعود للأضواء.

وإنضم الثلاثي الجديد المنضم لصفوف الفريق بالانتقالات الصيفية، وهم أحمد فهمي وجون مانجا ومحمود صلاح، كما شهد المران وجود لاعبين أفارقة مرشحين للإنتقال لصفوف الفريق.

وصرح مصدر مسئول داخل النادي بأن المدير الفني يسعي للتعاقد مع لاعبين مميزة لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد، وقد تم الإنتهاء اليوم من ضم محمود كابونجا لاعب الاتحاد والإنتاج والرجاء السابق.