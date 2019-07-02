رياضة | أحمد ناجي : جنش متقبل الإصابة بنفس راضية.. وهدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد ناجي : جنش متقبل الإصابة بنفس راضية.. وهدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمي بالمنتخب الوطني، أن استعداد حراس المرمي لدور ال 16 لن يختلف عن استعدادات الدور الأول موضحًا أن الهدف هو تحقيق الفوز في جميع لقاءات المنتخب للوصول للقب الثامن إن شاء الله.

وأبدي ناجي إستيائه من توجيه اللوم علي الأحمال التدريبية وأنها السبب وراء إصابات حراس المرمي.

وأضاف ناجي خلال تصريحات تليفزيونية: أن إصابة أحمد الشناوي في اللقاء الأول أمام زيمبابوي كانت مزق شديد نتيجة استرتش قوي، وأن أصابه جنش بقطع في وتر اكيلس إصابة قدرية وأن هذه الإصابة غالبًا ما تكون بسبب الضغط علي الوتر خلال عامين أو ثلاثه ماضيين، وأن إصابة عامر عامر بجذع فى الرباط الداخلى للركبة جاءت خلال التدريبات.

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وتابع : أنا أعمل بهذه المهنه منذ ثلاثون عامًا وأقوم بتدريس الأحمال التدريبية للحراس خارج مصر وعلي من يوجه هذه الاتهامات عليه أولا أن يكون خبيرًا فيها وعدم إطلاق التهم جزافا.

وأشار إلي أن جنش متقبل الإصابه بنفس راضية وسوف يخضع لعمليه جراحيه خلال أيام في ألمانيا.

وواصل : صعود المنتخب لدور ال 16 بشباك نظيفه هو توفيق من ربنا أولًا .

ووجه ناجي رساله لجماهيرالكرة المصرية بضرورة مساندة المنتخب لأنه يلعب من أجله لبث السعادة والفرح في قلوبهم موضحًا أن الجهاز الفني جلس مع اللاعبين لتخفيف التوتر الناتج عن هجوم البعض علي الفريق وأن اللاعبين حريصين علي إسعاد الشعب المصري.