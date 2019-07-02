رياضة | أجيري يثني على أداء الشناوي في جلسة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يثني على أداء الشناوي في جلسة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، قبل خوض التدريب المسائي.

وأثنى أجيري، خلال جلسته على أداء الشناوي بالمباريات الأخيرة ببطولة الأمم الإفريقية، خاصة في مباراة أوغندا، والتي انتهت للفراعنة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويستأنف المنتخب الوطني، تدريباته مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة دور الستة عشر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.