رياضة | تشكيل غانا أمام غينيا بيساو.. غياب جيان يتواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل غانا أمام غينيا بيساو.. غياب جيان يتواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن جيميس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا تشكيل فريقه لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.
وضم تشكيل منتخب غانا كلا من :-
حراسة المرمى : ريتشارد يافوري
خط الدفاع : أندي يايا دوم - بابا رحمان - جون بوي - جوزيف أيدو
خط الوسط : مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو - كوابينا أوسو
خط الهجوم : أندريه أيو - جوردان أيو.