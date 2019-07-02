رياضة | "كشري" في معسكر المنتخب بفرمان من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كشري" في معسكر المنتخب بفرمان من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الشيف الخاص بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إعداد وجبة "الكشري"، ووضعها على طاولة غداء الفراعنة، قبل خوض التدريبات.

وجاءت الأكلة الشعبية بناءا على طلبات محمد صلاح نجم الفريق وليفربول الإنجليزي، والذي حرص على استئذان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني وباقي زملائه، لتناولها بدلا من الأكلات المعتادة.

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وكان صلاح، أبدى في أكثر من مرة حرصه على تناول تلك الوجبة، مؤكدا على أنها وجبته المفضلة ودائما يتناولها في إجازاته بالقاهرة.

ويستأنف الفراعنة، تدريباتهم مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة دور الستة عشر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.