رياضة | أول تعليق من رابيو على انضمامه ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رابيو على انضمامه ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أدريان ​رابيو​ نجم يوفنتوس الإيطالي الجديد عن سعادته بالإنضمام للنادي الإيطالي وكشف عن دور جيانلويجي ​بوفون​ حارس مرمى الفريق السابق في انضمامه للسيدة العجوز.



وقال رابيو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإيطالية : "بوفون كان أفضل شخص يمكن أن أتحدث إليه، رأيه يهمني كثيرًا، أخبرني بوفون العديد من الأشياء المثيرة للإهتمام عن يوفنتوس، أخبرني أن يوفنتوس هو أفضل طريق لي لأتخذ خطوة للأمام في حياتي المهنية".



واختتم رابيو تصريحاته قائلاً : "يوفنتوس نادي رائع وهو نادي مرموق للغاية ولديه الكثير من التاريخ والتقاليد الأوروبية. في رأيي ومع كل الاحترام، إنه خطوة للأمام بعد باريس سان جيرمان".