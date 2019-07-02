رياضة | شرط الزمالك لبقاء كاسونجو في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط الزمالك لبقاء كاسونجو في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق من العودة في الموسم المقبل إلى ميت عقبة.
وانتهت إعارة كاسونجو لصفوف الوحدة السعودي وعاد إلى نادي الزمالك بشكل رسمي.
وأكد المصدر أن عودة كاسونجو مرهونة بصفقة المهاجم الأجنبي الجديد بسبب المفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك مع بعض اللاعبين في الوقت الحالي.
وأشار المصدر إلى أنه الإدارة تسعى للتعاقد مع ثنائي أجنبي جديد بدلًا من حمدي النقاز وحميد أحداد، وسيكون أحد المقعدين لمركز الهجوم والآخر في مركز الوسط أو الأطرف.
وأوضح أنه حال عدم التعاقد مع لاعب أجنبي مميز في مركز الوسط أو الأطراف سيتم الإبقاء على كابونجو كاسونجو ورفض إعارته.