رياضة | شرط الزمالك لبقاء كاسونجو في الموسم المقبل

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق من العودة في الموسم المقبل إلى ميت عقبة.

وانتهت إعارة كاسونجو لصفوف الوحدة السعودي وعاد إلى نادي الزمالك بشكل رسمي.

وأكد المصدر أن عودة كاسونجو مرهونة بصفقة المهاجم الأجنبي الجديد بسبب المفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك مع بعض اللاعبين في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أنه الإدارة تسعى للتعاقد مع ثنائي أجنبي جديد بدلًا من حمدي النقاز وحميد أحداد، وسيكون أحد المقعدين لمركز الهجوم والآخر في مركز الوسط أو الأطرف.

وأوضح أنه حال عدم التعاقد مع لاعب أجنبي مميز في مركز الوسط أو الأطراف سيتم الإبقاء على كابونجو كاسونجو ورفض إعارته.