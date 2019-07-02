رياضة | وفد " كاف" يشيد بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد " كاف" يشيد بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء بزيارة مكتبة الإسكندرية حيث ضم الوفد جيرسون ميلو، منسق الاتحاد الأفريقى لمجموعة الاسكندرية، وعبد القادر برجا مسئول الاعلام ومسئولي الأمن والملاعب وعامر حسين رئيس مجموعة الاسكندرية.

وكان فى استقبال وفد الكاف الدكتور شريف رياض مدير قطاع العلاقات الخارجية والدكتور محمود عزت رئيس لجنة المراسم وهدير اشرف رئيسة لجنة المتطوعين بالبطولة وشملت الزيارة المبنى الرئيسي للمكتبة ومطبعة بولاق التى تضم ماكينات والالات طباعة فى عهد محمد على وكذلك كسوة الكعبة الموجودة بقاعة الاطلاع ومتحف المخطوطات و ساحة المعارض الدائمة ومتحف الآثار الإغريقية والفرعونية بالمكتبة ..كما قاموا بزيارة العالم الرقمى والذى يضم المشروعات الرقمية.