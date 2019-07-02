رياضة | طنطا يضم رابع صفقاته للدروي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يضم رابع صفقاته للدروي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، في التعاقد رسميا مع محمود كابونجا لاعب وسط الإنتاج والإتحاد والرجاء السابق لمدة موسمين بفترة الإنتقالات الصيفية.

حضر اللاعب لمقر النادي وجمعته جلسة مع علاء عكاشة مدير الكرة، وفائز عريبي رئيس النادي، وأيمن المزين المدير الفني، إنتهت بتوقيع اللاعب علي عقد انتقاله لنادي طنطا.

سبق لطنطا بضم 3 صفقات جديدة ضمن استعدادا الفريق للموسم المقبل وهم 'أحمد فهمي، وجون مانجا، ومحمود مصطفي'.

ويواصل الفريق الطنطاوي مرانه الجماعي يوميا علي ملعب تربية رياضة بجامعة طنطا، ضمن استعداداته للموسم الجديد.