رياضة | أفضل منافس لمواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفضل منافس لمواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن المنتخب الذي يفضل مواجهته في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وقال لهيطة في تصريحتا تليفزيونية: "نركز فقط على الأمور الفنية وندرس كافة الاحتمالات.. في رأيي أعتقد أن مواجهة كينيا صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة سيكون أفضل لنا".

وأوضح لهيطة أن أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب لن يلحق بمباراة دور الـ16 من أمم إفريقيا لكنه سيكون جاهزًا بعدها لاستكمال البطولة.