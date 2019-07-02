رياضة | الإسماعيلي يحدد سعر بيع محمد عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يحدد سعر بيع محمد عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الإسماعيلي عن موقفهم بشأن رحيل الحارس محمد عواد إلى صفوف نادي الزمالك في ميركاتو الصيف المقبل وسط رغبة الأبيض في ضمه.

وأكد المصدر أن الإسماعيلي لن يستغنى عن الحارس بأقل من 150 مليون جنيه بسبب رؤيتهم أن الحارس كان سعره في الموسم الماضي 100 مليون جنيه قبل أن يتألق مع الوحدة السعودي في فترة الإعارة ويقدم مستويات مميزة ويرتفع سعره إلى 150 مليون جنيه.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة الإسماعيلي لا تمانع في بيع الحارس وتوفير سيولة مالية لإنهاء بعض الصفقات الجديدة، لكنهم اشترطوا قيامه بتمديد تعاقده حال رحيله على سبيل الإعارة.