رياضة | مفاجأة مدوية في صفقات ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مارتن شوتس وكيل الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي سيصل إسبانيا هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ريال مدريد الإسباني.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن إريكسن ما زال يأمل في الانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مارتن شوتس وكيل أعمال إريكسن سيصل مدريد لإجراء محادثات صعبة مع مديري ريال مدريد للتأكد من رغبة ريال مدريد الجادة في ضم اللاعب.
وأوضحت أن وكيل أعمال إريكسن أخبر دانيال ليفي رئيس توتنهام أن وكيله يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد على الرغم من أنه مازال متبقي عام في عقده الحالي.