رياضة | نجما أرسنال على رادار فناربخشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما أرسنال على رادار فناربخشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطاينة تركية أن فناربخشة التركي قدم عرضًا لضم كلا من شكوردان مصطفى ومسعود أوزيل نجمي وسط آرسنال​.



وأفادت صحيفة tribal football البريطانية بأن مسئولي سعوا جاهدين للعثور على عرض لأوزيل الذي يبلغ راتبه الأسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني لكنهم فشلوا حتى الآن في إثارة اهتمام أي نادي.



كما كشفت تقارير صحافية تركية أن فناربخشة أكد اهتمامه بأوزيل من خلال محادثاته مع آرسنال بشأن شكودران مصطفى الذي يرغب في ضمه على سبيل الإعارة أيضًا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ​فنربخشة​ قدم عرضًا بلغت قيمته 7 ملايين يورو سنويًا إلى وكلاء أوزيل.