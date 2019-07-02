رياضة | زيدان يضغط على ريال مدريد لضم هذا النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يضغط على ريال مدريد لضم هذا النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي ونائبه خوسيه أنخيل سانشيز للتحدث بشأن المفاوضات مع الصفقات الجديدة.
وأفادت صحيفة tribal football البريطانية بأن زيدان ضغط على رئيس النادي ونائبه من أجل التعاقد مع بول بوجبا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيريز اقترح بدلاء للنجم الفرنسي ولكن زيدان أكد أنه يجب إعطاء الأولوية للتوقيع مع بوجبا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن زيدان قلق من يوفنتوس الذي يسعى لإعادة نجمه الفرنسي وأنه طالب بيريز بعدم السماح لبوجبا بالعودة للسيدة العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي.