الان تتابع لاعبان كلمة السر في حسم صفقتي نيمار وجريزمان لصالح برشلونة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
يبدو أن اللاعبين البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني، والبرازيلي فيليب كوتينيو مهاجم الفريق، سيكونان كلمة السر، في حسم صفقتي غريزمان ونيمار لصالح البارسا.
تشير توقعات إلى أن سيميدو قد يكون مفتاح موافقة أتلتيكو مدريد على عرض برشلونة بشأن تقسيط المقابل المادي لصفقة غريزمان، في ظل حرض “الروخيبلانكوس” على ضم اللاعب البرتغالي، ولكن البرسا حريص على عدم خسارة الظهير الأيمن.
وفي حالة رفض “الأتلتي” عرض برشلونة بشأن تقسيط مبلغ صفقة غريزمان، فإن البرسا لن يكون أمامه خياراً سوى إقحام سيميدو ضمن صفقة النجم الفرنسي.
ومن المتوقع أن يحاول برشلونة أيضاً إتمام صفقة نيمار الذي يرغب في العودة إلى كتالونيا عن طريق عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، حيث يمكن أن ينتقل فيليب كوتينيو إلى النادي الباريسي.
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