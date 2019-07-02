أصدر نادي برشلونة، ظهر اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا عن تفاصيل تقديم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط الوسط الجديد للفريق، للجماهير ووسائل الإعلام.
وبحسب البيان الرسمي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لبرشلونة، فإن دي يونج سيتم تقديمه يوم 5 يوليو /تموز الجاري، في معقل النادي ملعب "كامب نو".
وأشار البيان، إلى أنه سيتم فتح بوابات الملعب أمام الجماهير للحضور لاستقبال دي يونج، والذي سيوقع العقود قبل القفز إلى أرض الملعب.
وسيظهر دي يونج في مؤتمر صحفي عقب استقبال الجماهير له في أرض الملعب، بجانب النائب الثاني لرئيس برشلونة جوردي ميستري، والسكرتير الفني إيريك أبيدال.
وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع أياكس أمستردام لضم دي يونج خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقاد اللاعب فريقه للتتويج بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في موسم استثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يعلن تفاصيل تقديم دي يونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.