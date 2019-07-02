برشلونة يرفض عرض بايرن ميونخ لديمبلي

رفضت إدارة نادي برشلونة، أول عرض تقدم به بايرن ميونخ بطل ألمانيا، للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ تقدم بعرض بقيمة 70 مليون يورو، وهو ما رفضه برشلونة واعتبره عرضا غير مقبول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بايرن ميونخ سيحتاج إلى رفع عرضه إلى ما يُقارب 95 مليون يورو، إذا أراد حسم الصفقة.

وكان برشلونة قد دفع 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات إضافية، لبوروسيا دورتموند لضم ديمبلي، ويسعى لاسترداد الجزء الأكبر من هذه الأموال.

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وأضافت الصحيفة: "ديمبلي منفتح للعودة إلى البوندسليجا مرة أخرى إذا تلقى عرضا مناسبًا، رغم أنه لا يستبعد البقاء لموسم آخر في البارسا".

وينتظر برشلونة حاليًا رد إدارة بايرن ميونخ، حيث تُفضل إدارة البارسا بيع اللاعب بشكل مباشر من أجل جمع الأموال.

ويسعى بايرن ميونخ لتدعيم الخط الهجومي بجناح مميز، خاصًة بعد رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري بنهاية الموسم الماضي، وصعوبة التعاقد مع ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي.