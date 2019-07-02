شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يقرر إلغاء معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أنه كان من المقرر أن يقيم لاعبى منتخب المصارعة معسكرا خارجيا بإسبانيا قبل انطلاق بطولة الجائزة الكبرى ، إلا أنه تقرر الإلغاء قبل انطلاق بطولة الجائزة الكبرى التى تقام الشهر الجارى.

ومعسكر أخر بعد البطولة ، إلا أنه تم إلغاء المعسكر الذى يسبق المنافسات بسبب تأخر إصدار التأشيرة ، بينما يستمر المعسكر التالى للبطولة

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وكان من المقرر ان تطير البعثة يوم 1 يوليو الجارى على ن تعود يوم 13 من نفس الشهر الا انه حتى الان لم تغادر بعثة المصارعة نظرا لتأخر التأشيرة عن بعض افراد المنتخب . .

يذكر ان الاتحاد الأفريقى والدولى للمصارعة قد أسندا إلى مصر تنظيم و استضافة البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024 ، وقام فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى بزيارة تفقدية لمصر خلال الأيام الماضية للتفتيش على الصالات و الفنادق المقرر أن تستضيف المنافسات و الوفود المشاركة .

وينتظر مسئولى الاتحاد انتها ازمة التأشيرات حتى تغادر البعثة على أسبانيا ، وتتمكن من المشاركة فى منافسات الجائزة الكبرى ، والتى تأتى ضمن خطة الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020