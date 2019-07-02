شكرا لقرائتكم ممدوح عيد مديرا تنفيذيا لنادى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسند مجلس إدارة نادي بيراميدز مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد لتولي مهام الإدارة التنفيذية للنادي خلال المرحلة المقبلة، وجاء تعيين ممدوح عيد لما يمتلكه من خبرات إدارية وتسويقية متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة النادي خلال الفترة المقبلة.

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عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاستئناف تدريباته خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء مبارياته فى بطولة الدورى العام، ووجه مسئولو بيراميدز الشكر للأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق للفريق، وجهازه المعاون بعد انتهاء الموسم، وبالتالى لا يتواجد جهاز فنى بشكل رسمى داخل النادى حالياً.

ويتواجد بيراميدز فى المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 70 نقطة بعد إنتهاء جميع مبارياته ببطولة الدورى، بينما الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقي له 3 مباريات.