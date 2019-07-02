أليسون يطالب بالتركيز ضد الأرجنتين

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رأى حارس مرمى منتخب البرازيل لكرة القدم أليسون ان "سيليساو" يجب ان يكون "مركزا كثيرا" لايقاف الارجنتيني ليونيل ميسي في نصف بطولة كوبا اميركا الثلاثاء في بيلو هوريزونتي، مستفيدا من خبرة اقصائه مرتين تواليا في دوري أبطال اوروبا.

في نيسان/أبريل 2018، كان اليسون حارسا لروما عندما أقصى الفريق الايطالي برشلونة الاسباني في ربع نهائي دوري الابطال. فاز ايابا 3-صفر معوضا خسارة كبيرة ذهابا 4-1، ليحقق روما مفاجأة مدوية.

في العام التالي، استقبل اليسون، وهذه المرة مع ليفربول الانكليزي، هدفين من ميسي ذهابا (3-صفر)، لكنه حافظ على نظافة شباكه ايابا مساهما في قلب النتيجة الى فوز 4-صفر وبلوغ فريقه النهائي، ممهدا للقب أوروبي جديد لفريقه الانكليزي.

قال الحارس البالغ 26 عاما في مؤتمر صحافي ملعب مينيراو عشية المواجهة المنتظرة "كل مباراة لها تاريخها. المباراة مع روما ثم مباراة ليفربول. ولحسن الحظ كانت الخاتمة فوز فريقي".

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تابع "الاهم اننا فزنا بفضل القوة الجماعية لتلك الفرق. وغدا سيكون الامر مماثلا. أملك تجربتين هامتين، لكن غدا لا مجال لدي للخطأ".

وبالنسبة للحارس المميز "حتى لو يجذب (النجم ليونيل) ميسي الانتباه، يجب ان نكون مركزين، ليس فقط لايقافه بل للدفاع أمام كل الفريق الذي يمتلك لاعبين مميزين جدا على الصعيد الهجومي".

ختم "لا يقلقنا لاعب واحد فقط".

ولم يستقبل اليسون الذي يعد من افضل الحراس العالميين راهنا، اي هدف في اربع مباريات ضمن البطولة الحالية، وكان حاسما في ركلات الترجيح ضد الباراغواي في ربع النهائي.