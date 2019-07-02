شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إقبال ملحوظ فى اختبارات الناشئين بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اختبارات الناشئين بالنادى الإسماعيلى تزايدا ملحوظا فى الإقبال باليوم الثانى، على ملعب مركز شباب الشيخ زايد بوسط المدينة.

حرص طارق زين مدير قطاع الناشئين على عقد اجتماع بأعضاء لجنة الاختبارات خلال اليوم الثانى.

تعليمات المدرب الذى قاد فريق 99 للتتويج ببطولة الدورى تمثلت حول ضرورة عدم فرض أى أحكام سريعة على اللاعبين الذين يخضعون للاختبارات.

كما تطرقت التعليمات حول أهمية منح كل المختبرين وقت كاف لإظهار قدراتهم وإثبات مدى جدارتهم فى اجتياز تلك الاختبارات.

وأتم طارق زين تعليمات على أهمية تجنب تعرض أى لاعب للضغوط وهو ما يؤثر سلبا على مستواه أثناء الاختبار.

وتقام الاختبارات للفئات العمرية من مواليد 2000 حتى مواليد 2005 وذلك تحت إشراف لجنة تضم طارق زين مدير قطاع الناشئين وإسماعيل حفنى مدير قطاع البراعم والأكاديميات وكل من عادل أبوجريشة وبشير عبد الصمد والعسقلانى شعيب فضلا عن مدربى القطاع وهم سيد الحداد وغريب فتحى واسلام كاظم وأيمن كمال وعلى جمعة ومحمد حسيب وسيد توفيق ومحمد اليمانى وأدم محمد والثنائى محمد مجدى ومصطفى إسماعيل علاج طبيعى.

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شهدت الاختبارات حضور محمود عبد الله جناح وصانع ألعاب فريق 99 والمصعد للفريق الأول.

وتستمر الاختبارات بشكل يومى، عدا الجمعة، حتى يوم 30 يوليو الجارى، فيما تنطلق الاختبارات لقطاع البراعم والأكاديميات للفئات العمرية من مواليد 2006 حتى مواليد 2012 بمركز شباب الإسماعيلية (النادى الإسماعيلى القديم) أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الساعة 3 عصرا.

وتم قبول أكثر من متقدم فى اليوم الثانى حيث سيتم خضوعهم لاختبارات تصفية للوقوف على جدراتهم فى الانضمام لقطاع ناشئين الدراويش.

ويستهدف الإسماعيلى من تلك الاختبارات انتقاء أفضل العناصر والعمل على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم بما يتناسب مع طريقة لعبه المعروفة.