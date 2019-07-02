شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب صباح يوم السفر لإسبانيا فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى على إقامة مران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة المقبل، قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا، للانتظام فى المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفنى على إقامة مران الفريق فى التاسعة صباح يوم الجمعة بملعب التتش وبعدها يؤدى الفريق صلاة الجمعة، ثم يتوجه من مقر النادى بالجزيرة إلى المطار مباشرة، ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم، ثم يخوض تجربة ودية غدا الأربعاء، ويحصل على راحة يوم الخميس، وفقا للبرنامج الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى.

وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.