شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد صلاح يطالب طباخ المنتخب بهذه الأكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، من طباخ المنتخب تحضير أكلة خاصة داخل فندق الإقامة، لاسيما أن الفرعون المصرى من عشاق هذه الوجبة. واستجاب طباخ المنتخب لطلب محمد صلاح وقام بتحضير الأكلة، وأشرف عليها الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب. Advertisements وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات. وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات. لمعرفة الأكلة الذى طلبها محمد صلاح من طباخ المنتخب اضغط هنا

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