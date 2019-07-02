شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء معسكر منتخب المصارعة فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إلغاء معسكر منتخب المصارعة الذى كان مقرر إقامته بإسبانيا قبل انطلاق بطولة الجائزة الكبرى الشهر الجارى.

وكان من المقرر أن يقيم لاعبو منتخب المصارعة معسكرا خارجيا فى إسبانيا قبل انطلاق بطولة الجائزة الكبرى، ومعسكر آخر بعد البطولة، إلا أنه تم إلغاء المعسكر الذى يسبق المنافسات بسبب تأخر إصدار التأشيرة، بينما يستمر المعسكر التالى للبطولة.

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وكان من المقرر أن تطير البعثة يوم 1 يوليو الجارى على أن تعود يوم 13 من نفس الشهر، إلا أنه حتى الآن لم تغادر بعثة المصارعة نظرا لتأخر التأشيرة عن بعض أفراد المنتخب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى والدولى للمصارعة قد أسندا إلى مصر تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024، وقام فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى بزيارة تفقدية لمصر خلال الأيام الماضية للتفتيش على الصالات والفنادق المقرر أن تستضيف المنافسات والوفود المشاركة.

وينتظر مسئولو الاتحاد انتهاء أزمة التأشيرات حتى تغادر البعثة على إسبانيا، وتتمكن من المشاركة فى منافسات الجائزة الكبرى، والتى تأتى ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.