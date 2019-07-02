شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعين ممدوح عيد مديراً تنفيذياً للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى بيراميدز إسناد مهمة المدير التنفيذى للنادى إلى ممدوح عيد خلال المرحلة المقبلة، وجاء تعيين ممدوح عيد لما يمتلكه من خبرات إدارية وتسويقية متمنين له التوفيق والنجاح فى خدمة النادى خلال الفترة المقبلة.

عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاستئناف تدريباته خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء مبارياته فى بطولة الدورى العام، ووجه مسئولو بيراميدز الشكر للأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق للفريق، وجهازه المعاون بعد انتهاء الموسم، وبالتالى لا يتواجد جهاز فنى بشكل رسمى داخل النادى حالياً.

ويتواجد بيراميدز فى المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 70 نقطة بعد إنتهاء جميع مبارياته ببطولة الدورى، بينما الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات.