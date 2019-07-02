شكرا لقرائتكم خبر عن إسطنبول باشاك شهير يطلب حضور جناح الأهلى لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت إدارة نادى إسطنبول باشاك شهير التركى من أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى الحضور إلى تركيا للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام التعاقد معه.

وتلقى أحمد الشيخ عرضاً من نادى اسطنبول باشاك شهير وصيف الدورى التركى، الذى أرسل خطاباً للأهلى لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى، وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى مصير أحمد الشيخ بعد وصول العرض التركى وإن كان الاتجاه الأقرب هو رفض العرض نظراً للحاجة لخدمات اللاعب، فى الوقت الذى يتمسك أحمد الشيخ بالأمل لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.