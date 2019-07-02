شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يثير التكهنات حول مستقبله فى الإسماعيلى بصورة أحمر × أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى صورة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك يرتدى فيها ملابس حمراء بجانب سيارته حمراء اللون وحذاء رياضي لونه أحمر أيضا .

وغاب محمد عواد، عن مران الاسماعيلى مساء أمس وذلك بعد حصوله على إذن مسبق من قبل الجهاز الفنى.

ويستعد فريق الاسماعيلى لخوض مواجهته أمام الزمالك في الدوري المصري والمتبقية من منافسات هذا الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية في 19 من الشهر الجاري .

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لهذه المواجهة بخضوع لاعبي الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.