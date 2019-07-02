شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حارس الإسماعيلى يهزم مدربه 4 /1 فى المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب المران الصباحى نشب تحدى خاص بين أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى وأيمن رجب حارس الفريق على التسديدات.

وفاز الحارس الشاب فى التحدى بعد تصديه لأربع من إجمالى خمس تسديدات ليقوم بعدها مدرب الدراويش بمداعبة رجب وسط أجواء مثالية.

واكتفى الجهاز الفنى للإسماعيلى بخوض مران صباحى اليوم بسبب ارتباط الملعب باستضافة مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.