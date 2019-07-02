شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: مصر ستنظم كأس العالم فى المستقبل بعد نجاح تنظيم أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة أن مصر بالتأكيد ستحاول أن تخوض سباق تنظيم كأس العالم فى المستقبل بعد النجاح الباهر لتنظيم بطولة أمم أفريقيا. وأشار رئيس اللجنة المنظمة أنه فى الوقت الحالى مصر ستسعى لإيجاد حلول لمشاكل الإقامة والتسكين لبطولات كبيرة مثل كأس العالم. Advertisements وأشار أبوريدة إلى أن مصر نجحت حتى الآن فيما يخص إقامة 24 دولة افريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير، مشددا على أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك حلول افضل لاستيعاب عدد أكبر، وبحلول ذلك الوقت ستكون قادرة على استضافة كأس العالم. وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات. وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن فى الأولى تاهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة: مصر ستنظم كأس العالم فى المستقبل بعد نجاح تنظيم أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.