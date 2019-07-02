شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شيكابالا يودع جنش قبل السفر لألمانيا لإجراء جراحة وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادى الزمالك على مؤازرة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى القلعة البيضاء ومنتخب مصر، بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيليس أثناء تواجده فى معسكر الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بجنش قبل سفر حارس الفراعنة لألمانيا لإجراء الجراحة.





كان إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى قد كشف فى وقت سابق أن محمود جنش حارس الفراعنة والزمالك تعرض للإصابة فى وتر أكيليس بمران المنتخب الوطنى بعد قفزة لالتقاط الكرة ثم هبوطه على الأرض ليتضح بعد سقوطه أنه تعرض لإصابة وتوجه إليه على الفوز الجهاز الطبى للفراعنة.

ونفى مدير المنتخب الوطنى أن تكون إصابة جنش نتيجة احتكاكه مع أى لاعب وأوضح أن الإصابة جاءت خلال سقوطه على الأرض بعد التقاط الكرة.

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وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.