شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الكاميرون وبنين في كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب الكاميرون اختبارًا صعبًا أمام نظيره بنين في السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

يتعين على منتخب بنين تحقيق الفوز أمام الكاميرون لتحقيق حلم تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الامم الافريقية، أما حال تعادله فسوف تتقلص حظوظه كثيرًا في الصعود، لاسيما مع إنتهاء المباراة الأخرى بفوز أحد الطرفين على الآخر، فيما ستعني خسارته وداعه للمسابقة، كما يبحث عن منتخب بنين عن تحقيق الفوز الأول فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

فيما يسعى منتخب الكاميرون للدفاع عن لقبه وتأكيد صدارة المجموعة السادسة بالفوز على منتخب بنين والذي حقق مفاجأة مدوية بالتعادل مع غانا في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات.

الخليج 365 يستعرض 7 معلومات عن المباراة المرتقبة:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة الكاميرون وبنين

ـ المباراة تقام على ملعب الإسماعيلية

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ـ يقع المنتخبين في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي غانا وغينيا بيساو

ـ يتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط

ـ غانا وبنين يتشاركان المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وفارق الأهداف والمواجهات المباشرة

ـ الكاميرون هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية

ـ منتخب بنين يظهر للمرة الرابعة في مسابقة كأس الأمم الأفريقية