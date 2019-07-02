شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد مطلوب في باريس والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحافية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في ضم لاعب ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال موقع لو10 سبورت الفرنسي: "سان جيرمان يرغب في تدعيم خط هجومه في الصيف الجاري، ووقع الاختيار على لوكاس فاسكيز من ريال مدريد".

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد يريد بيع فاسكيز في الصيف الجاري مقابل 15 مليون يورو، وهو السعر المناسب بالنسبة لباريس سان جيرمان.