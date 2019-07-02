شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو ريدة»: هذه رسالة مصر للعالم بتنظيم أمم أفريقيا.. ونسعى لاستضافة السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، إن اللجنة المنظمة بذلت مجهودًا ضخمًا خلال ٤ أشهر فقط لتنظيم البطولة والخروج بصورة مميزة، مشيرًا إلى أنه يلتمس العذر في أي تقصير نظرًا لضيق الوقت، فيما أكد حرصه على الاجتماع بالإعلام للحديث عن البطولة والرد على الاستفسارات.

وأوضح «أبو ريدة»، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، نقله الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على «فيسبوك»، أن قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة، وهناك عدد كبير من الاتحادات طلب مجموعة من التذاكر، مشيرًا إلى أن نظام بيع التذاكر في البطولة هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار، معترفًا بوجود بعض المشاكل ولكن يتم تداركها تباعًا، وبسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول دون «بطاقة الجماهير»، وهذا لم يكن مخططًا، مطالبًا الجماهير بالصبر لأن العملية هدفها الحفاظ على سلامة الضيوف، مشددًا على أن الأمور ستكون أفضل في الفترة المقبلة.

Advertisements