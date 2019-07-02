«أبو ريدة»: هذه رسالة مصر للعالم بتنظيم أمم أفريقيا.. ونسعى لاستضافة السوبر الأوروبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، إن اللجنة المنظمة بذلت مجهودًا ضخمًا خلال ٤ أشهر فقط لتنظيم البطولة والخروج بصورة مميزة، مشيرًا إلى أنه يلتمس العذر في أي تقصير نظرًا لضيق الوقت، فيما أكد حرصه على الاجتماع بالإعلام للحديث عن البطولة والرد على الاستفسارات.
وأوضح «أبو ريدة»، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، نقله الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على «فيسبوك»، أن قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة، وهناك عدد كبير من الاتحادات طلب مجموعة من التذاكر، مشيرًا إلى أن نظام بيع التذاكر في البطولة هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار، معترفًا بوجود بعض المشاكل ولكن يتم تداركها تباعًا، وبسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول دون «بطاقة الجماهير»، وهذا لم يكن مخططًا، مطالبًا الجماهير بالصبر لأن العملية هدفها الحفاظ على سلامة الضيوف، مشددًا على أن الأمور ستكون أفضل في الفترة المقبلة.
وكشف رئيس الاتحاد المصري رسالة مصر للعالم من خلال تنظيم البطولة الأفريقية قائلًا إن الحكومة المصرية ترى أن أفريقيا في قلب كل إنسان مصري، وهدفنا في مصر إرسال رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع تنظيم حدث عالمي في فترة قصيرة، ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم يكون هناك ٢٤ ملعبًا لتدريب المنتخبات المشاركة.
وأثنى «أبو ريدة» على عودة العائلات لمدرجات كرة القدم من جديد بعد غياب مؤكدًا أهمية ذلك، خاصة في ظل أقامة مباريات الدوري في الفترة الماضية بدون جمهور، مشيرًا إلى تمنيه العودة بصورة طبيعية مع نظام التذاكر، لافتًا إلى أن مصر استثمرت في البنية التحتية وطورت الملاعب بالكامل.
وأشار إلى أن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي، وجاهزة فورًا لاستضافة كأس افريقيا للاعبين تحت ٢٣ سنة والمؤهلة للأولمبياد، مختتمًا بأن مصر تستطيع بعد الاستثمار في الملاعب استضافة أي بطولة في أي وقت.
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