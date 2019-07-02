شكرا لقرائتكم خبر عن «كونميبول» يمنع البرازيل والأرجنتين من التدرب على ملعب لقائهما المرتقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم خاض تدريباته، يوم الاثنين، على ملعب مركز دو جالو الرياضي الواقع في مدينة بيلو هوريزونتي جنوب شرق البرازيل، استعدادًا لمواجهة الأرجنتين في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد أن قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» منع أي من المنتخبين خوض تدريباته على ملعب اللقاء.

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن مران منتخب البرازيل شهد مشاركة اللاعب ريتشارليسون الذي كان مستبعدًا بسبب إصابته بفيروس معوي، حيث أنضم أول، أمس الأحد، لمعسكر الفريق وخاض برفقة زملائه التدريبات بشكل طبيعي.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الشكوك لا تزال تحيط بمصير، اللاعب فليبي لويس، الذي يبدو أنه لم يتعاف بعد من إصابته، حيث من المتوقع أن يحل أليكس ساندرو بديلًا له.

وظهر تشارليسون خلال المران متمتعًا بحالة بدنية جيدة ومن المنتظر أن يكون متواجدًا على مقاعد البدلاء في مباراة الأرجنتين، بعد أن احتل جابرييل خيسوس مكانه في التشكيلة الأساسية للبرازيل.

وستشهد مباراة الأرجنتين عودة لاعب الوسط كارلوس كاسميرو لصفوف المنتخب البرازيلي، بعد أن قضى عقوبة الإيقاف التي حرمته من المشاركة في مباراة باراجواي الأخيرة، التي كانت ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة الأمريكية الجنوبية.