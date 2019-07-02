سعر بيساكا يدفع ليستر لرفض عرض مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليستر سيتي وجه لصدمة لمانشستر يونايتد بشأن التخلي عن نجمه هاري ماجواير لصالح الشياطين الحمر.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليستر سيتي رفض العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم ماجواير مقابل 70 مليون إسترليني.

ورغم تفوق اليونايتد على العرض الأخير الذي قدمه مانشستر سيتي لضم ماجواير مقابل 65 مليون إسترليني، إلا أن ليستر رفض المبلغ المعروض.

وأشارت الشبكة إلى أن ليستر سيتي لن يناقش أي عرض مقدم بشأن ماجواير، إذا لم يتجاوز الـ 75 مليون إسترليني.

وجاء قرار مسؤولي ليستر بعد أن شاهدوا مانشستر يونايتد يدفع 50 مليون إسترليني، من أجل التعاقد مع آرون وان بيساكا الذي يرون أنه أقل بكثير في القيمة من ماجواير.